Pioli: “La gara di oggi non sarà semplice. Ci aspettiamo ritmo ed energia dallo Slavia”

Il Milan si gioca fuori casa, sul campo dei cechi dello Slavia Praga, l’accesso ai quarti di finale di Europa League. A pochi minuti dall’inizio del match l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Oggi non sarà semplice , perché loro in casa giocano con grande ritmo e energia: dovremo essere squadra da inizio alla fine. La scelta di schierare Musah ed Adli? La scelta nasce dalla posizione che vogliamo prendere in fase difensiva, perché Musah può aiutare Theo lì su quella fascia. Ci aspettiamo ritmo e energia dai nostri avversari, ma ce li aspettiamo anche da noi stessi”.

Foto: Twitter Milan