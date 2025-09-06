Pioli: “La Fiorentina mi ha chiamato al momento giusto, volevo tornare. Felice che Kean sia rimasto”

06/09/2025 | 21:10:25

Stefano Pioli ha parlato a DAZN, commentando anche gli ultimi anni di carriera e lo scudetto vinto con il Milan nel 2022: “Vincere quello scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall’esterno. Quando vinci allora tutti pensano che quello che hai fatto è positivo. Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto. Probabilmente l’aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello. Perché tornare in Italia? Sono state motivazioni semplici, la Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto e io volevo tornare. Quando mi hanno chiamato non potevo che accettare. Contento che sia rimasto Moise e che sia arrivato Dzeko. Sono contento che la società abbia fatto uno sforzo anche economico per tenere l’ossatura base della squadra dell’anno passato con Gudmundsson, Fagioli e Gosens. Su questa base solida vogliamo costruire qualcosa di importante”.

Foto: Instagram Pioli