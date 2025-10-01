Pioli: “La conference è un obiettivo. Ora dobbiamo alzare il livello”

01/10/2025 | 14:39:53

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Sigma Olomouc, in programma alle 21:00. Queste sono state le sue parole:

“Cosa rappresenta la Conference? È un obiettivo che ci siamo fissati dall’inizio e che vogliamo affrontare al massimo. Oggi abbiamo l’opportunità di iniziare bene questo girone e vincere la partita. Turnover? La formazione si saprà domani mattina. Stanno tutti bene, a parte Sohm. Domani sceglierò l’undici titolare. Se la Champions è ancora un obiettivo? Sono stato chiamato con l’obiettivo di alzare il livello. Ad oggi non ci sono ancora riuscito, ma mi piace credere in ciò che facciamo e nei miei giocatori. Credo che troveremo il modo di esprimere al meglio i nostri valori. Ho parlato apertamente delle nostre ambizioni, ma è giusto così: bisogna assumersi delle responsabilità. Ora dobbiamo alzare il livello, ma resto fiducioso.”

Foto: Instagram Pioli