Pioli: “La bellissima storia di Messias è solo all’inizio. Ha ottime qualità”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di ‘Prime Video’ dopo il successo di misura sull’Atletico Madrid, firmato Junior Messias: “E’ giusto festeggiare coi miei giocatori, hanno messo in campo una prestazione importante. Gara difficile, ma abbiamo vinto meritatamente per quanto messo in campo. E’ giusto gioire insieme a loro”.

Che storia quello di Messias

“E’ una bellissima storia, ma credo la sua storia sia solo all’inizio. Ha avuto tante difficoltà appena arrivato ma ha belle caratteristiche e darà un bel supporto alla squadra, ha ottime qualità”.