Pioli: “Kessie? Vedo un giocatore sereno. C’è la volontà sua e del club di continuare insieme”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche di Kessie e del rinnovo con il Milan.

Queste le sue dichiarazioni: “Kessie ha avuto un’estate particolare. Si è sposato, ha giocato le olimpiadi ed è tornato e ha fatto i test fisici che erano i migliori della squadra. Non ci aspettavamo quell’infortunio che purtroppo non ci voleva. Non è dipeso certamente dalla stanchezza e dalle troppe gare giocate. Il rinnovo? C’è la volontà da ambo le parti di continuare insieme. Vedo un giocatore sereno e che non vede l’ora di continuare con noi”.

Foto: Twitter Milan