Pioli: “Io presuntuoso? Sono convinto di quello che faccio. Lavoriamo per vincere lo scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli.

Queste le sue parole: “Sappiamo che arriviamo per la prima volta in stagione da 2 ko consecutivi in due sconti diretti e domani ce ne sarà un altro: abbiamo la voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo, stando sul pezzo per 95 minuti”.

Sulla partita: “La prossima partita è sempre una chance, sia nello sport che nella vita; ciò che è successo conta poco, devi vivere il presente e la prossima partita che si affronta è la più importante. Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo nelle prime due partite, domani occasioni per dimostrare di essere migliori”.

Che giorni sono stati a Milanello? “Giorni di lavoro, di confronto, di dialoghi con i giocatori per alzare il livello della squadra e sistemare le situazioni che ci hanno visto un po’ in difficoltà nelle ultime due partite”.

Qual è l’obiettivo? “Lavoriamo con una società ambiziosa, che ha strutturato le cose per pensare in grande: il nostro obiettivo è vincere il campionato”.

Nervi tesi? “Nervi tesi sì, ed è giusto che sia così. Sono quelli giusti: ci mancherebbe altro. Ne abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Mi sono state riportate delle cose in sala stampa non veritiere e questo ha creato confusione. Calabria voleva dire che l’ambiente ci crederà fino alla fine”.

Che ne pensa di Garcia? “I diverbi con Garcia sono storia vecchia. Garcia è un ottimo allenatore che allena un’ottima squadra; era normale avesse difficoltà all’inizio, ma ora il Napoli sta giocando bene. Gli manca Osimhen, ma anche l’anno scorso persero solo contro di noi”.

Secondo qualcuno Pioli è presuntuoso… “Io sono convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno, conosco bene i miei giocatori e cerco di convincerli delle mie convinzioni. Se passo per presuntuoso… Non credo di esserlo, ma non posso convincere tutti. Io devo pensare ai miei giocatori”.

Foto: sito Milan