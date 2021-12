Pioli: “In Europa il livello è alto, dobbiamo ancora crescere”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko interno contro il Liverpool e l’eliminazione dall’Europa: “Ci portiamo a casa la consapevolezza che in Europa il livello è alto. Sapevamo delle difficoltà e credo che purtroppo stasera non abbiamo dato grande ritmo: tecnicamente non è stata la nostra miglior partita e a questi livelli si pagano certi errori”.

Cosa vi rimane dopo questa Champions?

“Qualche rimpianto perché meritavamo qualcosina in più, soprattutto in casa con Atletico Madrid e Porto, ma queste difficoltà si possono incontrare nel percorso e ci sta. Ora sappiamo come si lavora in Europa e che avversari ci sono, quali qualità pretendono certe partite. Impareremo per crescere”.

Foto: Sito Milan