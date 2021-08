Pioli: “Impressionato dalla serenità e dalla determinazione di Gazidis. Sarà la nostra forza”

Stefano Pioli ha raccontato così alcuni aspetti della sua vita quotidiana e del suo lavoro al Milan in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Mi piace molto camminare, alla sera esco a cena con mia moglie e ci piace andare nella zona del centro a piedi. Lei è un’amante dei viaggi, mi ha permesso di visitare tanti posti bellissimi. E’ più per i monumenti, le chiese, le strade, invece a me piace viaggiare per vedere le persone. Mi piace andare anche in posti poco conosciuti per capire come si comporta la gente comune. Io faccio un lavoro in cui devo fare scelte giornalmente. Sulle altre cose, soprattutto sulle vacanze, decide sempre lei, non so mai dove mi porta”.

Su Gazidis e la sua malattia: “Sono rimasto impressionato dalla sua serenità, la sua forza sarà anche la nostra forza. Vederlo così determinato, sereno e convinto di poter affrontare questa battaglia e di poterla vincere ci sta dando un’emozione che sentiamo. Tutto il mondo del Milan è con Ivan perché è uno di noi e noi siamo una famiglia”.

Foto: sito Milan