Pioli: “Torino motivato, dovremo saper leggere i momenti”. Poi il commento sulla Conference

30/08/2025 | 18:15:32

Alla vigilia del match tra Fiorentina e Torino, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni del club. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Conference League? Abbiamo trovato avversarie di buon livello, ma gli impegni in trasferta saranno gestibili, e questo è un fattore non secondario. Affrontare con il giusto spirito queste partite sarà fondamentale. Siamo reduci da turni impegnativi, ma la qualificazione ci ha dato energie e consapevolezza”. Sulla sfida al Torino: “Ci aspetta una squadra motivata, che vorrà reagire dopo la brutta caduta a Milano. Hanno intensità, verticalità e un’identità precisa. Dovremo leggere bene i momenti della gara e farci trovare pronti. Le rotazioni? Valuterò le condizioni fisiche dei ragazzi, c’è bisogno di lucidità e freschezza”.

Foto: Instagram Fiorentina