Pioli: “Il ritmo e la qualità non all’altezza. A Bergamo la partita della vita”

Il Milan fallisce il match point per entrare in Champions e dovrà giocarsi l’accesso in casa dell’Atalanta all’ultima giornata. Intervistato da Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha analizzato lo 0-0 con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non è stata la nostra serata migliore, il ritmo non è stato all’altezza delle ultime partite. La partita della vita lo era anche con la Juve, era anche quella di stasera e sarà la prossima con l’Atalanta. Nella partita di oggi a livello di emozioni è passato un po’ tutto, c’è stata un po’ di tensione e pressione o forse la convinzione di poterla vincere comunque. Per vincere siamo costretti a giocare bene, oggi abbiamo fatto fatica contro un avversario che non ci ha concesso spazi. Il cerchio si chiuderà domenica prossima perché è l’ultima partita, stasera c’è grande delusione ma da domani mattina si riparte. Sappiamo che l’avversario è molto forte, non siamo riusciti mai a batterli sotto la mia gestione ma dobbiamo provarci”.

Sulla gara: “Il pareggio del Benevento ha fatto giocare più liberi il Cagliari, se non approcci con la mentalità così cattiva allora perdi lucidità. Le situazioni pericolose le abbiamo create ma quel pizzico di fortuna non è arrivato”.

Foto: Twitter Milan