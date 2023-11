Pioli: “Il PSG può creare tanti pericoli, ma anche subirli. E su questo dobbiamo lavorare”

Si riparte dal primo tempo di Parigi? “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita e che sia stata una gara equilibrata: siamo riusciti anche a togliergli tutto quel possesso palla che di solito hanno. Dobbiamo mantenere alto il livello di qualità e attenzione: dobbiamo restare in partita per 95 minuti. Il PSG può creare pericoli in qualsiasi momento ma anche subirli, dobbiamo saperlo”.