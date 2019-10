Pioli il normalizzatore. Quando Maldini disse: “Difenderemo sempre Giampaolo…”

Il popolo milanista non ha gradito. Pensava di accogliere Luciano Spalletti, sarebbe stato l’unico nome in grado di soddisfare un popolo già terribilmente deluso. Non è piaciuta soprattutto la tempistica, la voglia di prendere il migliore possibile in circolazione per poi rifugiarsi su un’altra scelta soltanto perché l’assalto a Spalletti è andato a sbattere contro un muro. E’ questo concetto che al popolo rossonero, abituato diversamente, non va giù. Ora, Pioli il normalizzatore che bacia anche l’altra sponda calcistica di Milano, avrebbe bisogno del massimo sostegno. Soprattutto dal Milan che spessa cambia idea. Non confermando parole inequivocabili e clamorosamente smentite dai fatti. Non più tardi di dieci giorni fa (non tre mesi o un mese fa…) Paolo Maldini si era così espresso su Giampaolo: “Difenderemo sempre Giampaolo, è stata una nostra scelta, è giusto dargli tempo”. Il Milan aveva appena perso in casa contro la Fiorentina, la fiducia a parole smentita dai fatti in pochi giorni non rappresenta certo il manuale del perfetto dirigente.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina