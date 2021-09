Pioli: “Il mio rapporto col Milan non ha scadenza. Giroud? È in crescita”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atletico Madrid, Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione in casa rossonera e ha parlato del suo futuro nel club. Di seguito le dichiarazioni.

Su Giroud

“È chiaro che ai nostri livelli perdere due settimane di preparazione ti fa calare di ritmo e condizione. Il minutaggio a La Spezia è stato utile a farlo migliorare di condizione e sicuramente crescerà nelle prossime partite”.

Su Theo Hernandez

“Credo che stia crescendo, domenica ha fatto una partita molto attenta ed efficace soprattutto sotto questo punto di vista. È stata una partita tra le migliori a livello di completezza, è chiaro che le sue qualità offensive sono note a tutti e anzi sta variando il suo gioco sotto questo punto di vista. Credo che stia arrivando ad altissimi livelli”.

Su Kjaer e Florenzi

“Credo che per Kjaer e Florenzi saranno importanti gli allenamenti di oggi pomeriggio e domattina, vedremo se saranno disponibili. Per gli altri diventa più difficile e sarà più probabile dopo la sosta”.

Sulla situazione nel girone di Champions

“Sicuramente non mi mancheranno la voglia e l’entusiasmo, sappiamo che torniamo davanti ai nostri tifosi, in una competizione che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Sarà importante, ma non decisiva. Sicuramente vogliamo togliere lo zero dalla classifica, questo sì”.

Su un suo possibile futuro alla Simeone sulla panchina del Milan

“Nella mia testa il rapporto che ho creato col club, con i miei giocatori e con l’ambiente Milan non ha scadenza. Abbiamo le stesse ambizioni, la stessa voglia di ottenere il massimo da ogni partita. Poi pensiamo alla partita di domani, che è molto importante ed è da affrontare con energia ed entusiasmo, sapendo che servirà una partita di altissimo livello”.

Foto: Sito Milan