Pioli: “Il mio futuro non è una priorità. Derby? Ci ha fatto male, ma con la Juve possiamo svoltare”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juve, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del tecnico del Milan: “Le voci sul mio futuro? Non mi interessano. Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere che il futuro non è una mia priorità. Il derby? La sconfitta è stata pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che c’erano dentro a questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un’avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare. La Coppa Italia diventa importante per tutti i club prestigiosi. Tutte le società ci tengono a fare bene in questa competizione. Noi siamo stati bravi ad arrivare fino alle semifinali, ma non è sufficiente. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo”. Lo stesso Pioli a Milan TV ha aggiunto: “La partita di domani è un obiettivo importante in questo momento, dobbiamo svoltare subito e possiamo fare bene per provare a raggiungere la Finale di Coppa Italia, che sarebbe un risultato importante. Siamo preparati per affrontare al meglio questa partita, è la nostra occasione”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan