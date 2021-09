Pioli: “Il Milan si riaffaccia alla Champions con entusiasmo. Ad Anfield l’emozione sarà forte”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso dell’evento a piazza Duomo a Biella “Campioni sotto le stelle”, si è soffermato sul suo esordio in Champions League sulla panchina dei rossoneri che avverrà contro il Liverpool.

“La cosa strana è che il Milan per la prima volta giochi ad Anfield. Non lo sapevo onestamente, pensavo che nel corso di tanti anni il Milan avesse giocato lì. L’emozione sarà forte, entriamo in uno stadio da sempre famoso per la passione e il calore dei tifosi. Però dopo quando arrivi là quello che conta è il campo. L’anno scorso abbiamo giocato a Manchester in uno stadio fantastico che ci ha fatto impressione senza tifosi, quindi immagino cosa possa essere a Liverpool. Credo che sarà una sfida molto stimolante e bella da affrontare. Il Milan si riaffaccia alla Champions con entusiasmo, dobbiamo pensare alle partite difficili come a delle grande opportunità perché se siamo convinti anche il più grande ostacolo si può superare”.

Foto: Sito Milan