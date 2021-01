Pioli: “Il Milan poteva fare di più ma l’Atalanta è stata superiore fisicamente”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il tonfo casalingo contro l’Atalanta:

“Atalanta bestia nera? Credo sia l’unica squadra che non siamo riusciti a battere, quindi contro di loro ci sono un po’ di difficoltà. Hanno giocato molto bene. Dispiace per come abbiamo preso il primo gol su palla inattiva e il secondo ha chiuso la gara. Non doveva essere così, si poteva fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. I meriti dell’Atalanta sono stati evidenti, ma noi dovevamo giocare meglio dal punto di vista tecnico. Loro stasera sono stati più forti di noi, superiori fisicamente, ma siamo forti comunque, una gara così può capitare. Mi dispiace per il secondo gol, ci dovevamo credere un po’ di più ma ora dobbiamo ripartire. Sappiamo che il campionato è competitivo e difficile”.

Foto: Twitter Milan