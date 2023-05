Pioli: “Il derby delusione grande. Ma nel nostro percorso più successi che delusioni”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa Milan-Samp di domani. “In campionato siamo indietro rispetto a dove volevamo. Ma dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Per fortuna la stagione non è finita martedì e abbiamo tre gare per dimostrare chi siamo. Il derby di martedì? È stata una delusione forte, volevamo fare meglio e andare in finale. Ma dobbiamo reagire da grande squadra, l’obiettivo Champions è importante. Tutti i giudizi vanno sospesi fino alla fine della stagione. La delusione è grave perché l’obiettivo è molto grande. Siamo partiti in 32, siamo arrivati tra le prime quattro. Mi auguro ci siano occasioni così in carriera. Sto parlando molto con i miei giocatori. Abbiamo fatto un percorso in cui sono più i successi che le delusioni. L’unica cosa reale è vincere domani, altre cose non le possiamo controllare e non ci riguardano. Troppo stress per i titolari? Non credo, siamo arrivati bene alla partita di martedì. Tutte le rotazioni che ho fatto sono state per arrivare in buone condizioni. Il nostro difetto più importante è il gol, abbiamo segnato troppo poco rispetto a quanto creato. È stata una stagione complicata, in alcune situazioni non siamo stati all’altezza. Gli innesti per il futuro? A fine stagione faremo tutte le valutazioni del caso. Poca riconoscenza nei riguardi della squadra? Non è una mia preoccupazione, abbiamo ottenuto grandi risultati in tre anni. Alleno un top club che vuole risultati e bel gioco: quando vinci ti elogiano, quando non vinci arrivano le critiche. A fine stagione vi dirò tutto quello che penso. Ho spostato Origi a sinistra perché senza Leao mi sembrava giusto far giocare lui, ma in questo momento non bisogna parlare dei singoli. Non sono d’accordo sul fatto che non si sia visto il gioco dell’anno scorso, abbiamo aumentato il controllo e il dominio delle partite, siamo mancati negli ultimi metri di campo. Ibrahimovic? Non è tornato a lavorare sul campo, non so se tornerà per l’ultima partita. Il Milan rimborserà i tifosi che non potranno venire a San Siro? Questo è il Milan, faccio l’in bocca al lupo alle persone che stanno soffrendo. La Samp sta giocando con grandissima dignità e orgoglio, è un avversario difficile”.

Foto: Twitter Milan