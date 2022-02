Pioli: “Il cammino è ancora lungo. Ibrahimovic è un leone in gabbia”

Stefano Pioli a Sportmediaset alla vigilia della sfida con la Lazio: “Del derby resta la soddisfazione di una partita importante ma siamo consapevoli di che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime e che 45 punti sono tanti. Siamo allo stesso identico livello dell’anno scorso, ma ora conta solo la partita di domani perché come tutte le grandi squadre vogliamo arrivare in fondo a questa competizione. Zlatan è un leone in gabbia. La sua motivazione è quella di aiutare la squadra in campo. Domani non ci sarà, vedremo per le prossime”.

FOTO: Twitter Milan