Pioli: “Ibra vorrebbe essere Superman, ma non lo è. Lui e Giroud out”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan, Pioli ha anche annunciato l’assenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Queste le parole del tecnico rossonero:

“Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non lo è. Ci siamo confrontati, non ha avuto grandi miglioramenti e non sarà della partita sia lui che Giroud a causa di una lombalgia, ci concertiamo sulle risorse che abbiamo”.

Foto: Twitter Milan