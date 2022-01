Pioli: “Ibra trequartista? Può essere una soluzione a gara in corso. Il mercato non dipende solo da noi, se si potrà la dirigenza farà qualcosa”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: “La Juve è cresciuta ed è in un momento positivo, ma anche noi stiamo bene. Ci sarà da combattere pallone su pallone e centimetro per centimetro. È stata una settimana di lavoro intenso, in campo e al video. Dobbiamo essere più attenti, precisi e determinanti. Serve grande attenzione e partecipazione: se vogliamo ottenere l’eccellenza, la normalità non ti porta all’eccellenza. Servono tecnica, fisico, mentalità, tattica. Non sarà ancora decisiva, ma è importante perché la Juve è imbattuta da 8-9 partite e sta recuperando punti. Riuscire a vincere domani sarebbe molto importante per la nostra classifica”. Su Ibrahimovic trequartista: “No, non ora e non ad inizio partita, abbiamo i nostri equilibri. Poi a partita in corso può essere una soluzione”. Sul mercato: “Se c’è la possibilità di migliorare l’organico il club si è sempre dimostrato capace, attento e ambizioso. Poi è chiaro che il mercato non dipende solo da noi… Sono molto contento dei giocatori a disposizione; l’infortunio di Tomori ci ha messo un po’ in difficoltà per queste partite, ma tornerà presto”.

FOTO: twitter Milan