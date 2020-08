Pioli: “Ibra? Siamo tutti convinti che debba continuare con noi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, in un’intervista a Repubblica ha toccato vari punti. Queste alcune delle dichiarazioni dell’allenatore rossonero: “Scudetto post-Covid? È tutto limitativo. Nel 2020 solo l’Atalanta ha fatto più punti. Abbiamo perso solo il derby, dopo un grande primo tempo. Ibrahimovic? In una stagione non tutto fila liscio. Ma lui rende tutto facile. È sbagliato riferirsi all’età, è un professionista al 100%. Ha insegnato ai giovani la serietà, la competitività in ogni singolo allenamento. È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Sono segnali fortissimi. Zlatan ha un grande rispetto dei ruoli. Lui ha alzato la competitività: per un passaggio sbagliato nel torello si infuria. Rinnovo? Siamo tutti convinti che debba continuare con noi. Su Donnarumma? A 21 anni, ha già fatto esperienza, nelle ultime partite era addirittura capitano. È tra i primi 3-4 portieri al mondo.”

Foto: sito ufficiale Milan