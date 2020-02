Pioli: “Ibra si è allenato e sta bene. Ho sempre sentito l’appoggio della società e mi fa piacere”

Alla vigilia del match contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli. Di seguito una parte di quanto emerso.

“So benissimo qual è il mio ruolo: siamo stati bravi tutti, io e i giocatori durante il mese di gennaio a non pensare alle voci. Siamo in un grande club ed è normale che ci siano le voci, ma non possiamo partecipare, bisogna pensare solo al nostro lavoro. Non penso al mio futuro“.

Sulla squadra.

“Il Milan si deve preparare bene alla partita e deve consolidare quelle situazioni che ci hanno permesso di giocare due grandi partite contro le squadre migliori del campionato. Chiaro che se la stagione finisse oggi non saremmo soddisfatti, non vorremmo che il 24 maggio la classifica fosse questa. La squadra deve avere la faccia di Ibra”.

Sul Torino.

“Dobbiamo essere preparati a trovare un avversario difficile da superare: arrivando in un momento così difficile hanno voglia di ribaltare la situazione. Hanno cambiato allenatore e hanno cambiato anche qualcosa tatticamente”.

Sul quarto posto.

“Il livello di competizione è alto: le squadre medio-basse hanno alzato il livello, non possiamo permetterci un finale di campionato anonimo. Quindici partite sono tante ma scivoleranno via velocemente e non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Dobbiamo metterci sotto e lavorare”.

Sulle tre gare di fila di Ibrahimovic.

“Mi ha detto mister fidati, si è allenato e sta bene“.

Sulle parole di Maldini.

“Ho sempre sentito l’appoggio della società e mi fa piacere. Ma la fiducia te la devi guadagnare, saranno i risultati e il lavoro a determinare il futuro“.

Foto: sito ufficiale Milan