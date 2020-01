Pioli: “Ibra può giocare, ma non ci farà vincere le partite da solo. Mercato? Cerchiamo un difensore”

Prima conferenza dell’anno anche per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Samp: “E’ il momento di cambiare la nostra direzione, bisogna fare più punti, abbiamo 21 partite per modificare la nostra situazione, dobbiamo partire nel migliore dei modi domani. Ibrahimovic? Zlatan si è presentato bene, sia nelle dichiarazioni che come atteggiamento nei primi giorni di lavoro con la squadra. E’ molto attento, è molto curioso, deve capire le dinamiche, i nuovi compagni e il nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio. Ci vorrà un po’ di tempo. In questo momento tra me e la squadra non è un momento per parlare ma per fare. Ibra non è un giocatore qualsiasi, ha dato una svolta all’ambiente, ed è un professionista fantastico, oggi è stato l’ultimo giocatore del Milan a lasciare lo spogliatoio. E’ arrivato con entusiasmo e determinazione. E’ convocato e sta bene, ogni giorno che si allena sta meglio, se è convocato vuol dire che c’è la possibilità che possa giocare. Ma non pensiamo a Ibra come il salvatore della patria, sarà un valore aggiunto nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità e presto nelle nostre partite. Ibra non ci farà vincere le partite da solo, è un campione, lo dimostrerà ancora, ha la voglia e la passione, ma è la squadra che dovrà fare molto meglio che nell’ultima prestazione. Cosa mi aspetto dopo la sconfitta di Bergamo? Mi aspetto tanta determinazione, tanta voglia di ribaltare l’ultima prestazione, è stata l’unica prestazione assolutamente negativa da quando sono allenatore. E’ una ferita che continua a sanguinare, possiamo iniziare a rimarginare vincendo domani. Mercato? Stiamo cercando un difensore. Abbiamo le idee chiare sulle situazioni che ci possono migliorare la squadra, la società si è detta disponibile per migliorare la rosa se ci sarà la possibilità. Se Piatek e Ibra possono giocare insieme? Tutti possono giocare insieme, quello che conta è l’equilibrio e di creare più occasioni da gol degli avversari”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan