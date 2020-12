Pioli: “Ibra parla di scudetto? Fa bene, ma l’obiettivo è tornare in Champions”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato premiato come allenatore dell’anno ai Gazzetta Sports Awards. Queste le parole di Pioli: “Ibra dice che non dobbiamo aver paura di sognare lo scudetto? Fanno bene lui e i compagni di squadra a credere questo. Sono però tanti anni che il Milan non va in Champions League, l’obiettivo per me è riportarlo là dove deve stare. Il nostro percorso è cominciato a gennaio, con gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers. L’autostima ha iniziato a crescere, poi abbiamo battuto anche avversari importanti come la Juve e la fiducia è aumentata. Cosa ci accumuna ai grandi Milan del passato? Credo la voglia di provare a giocare sempre un calcio propositivo in ogni gara, con coraggio ed entusiasmo. E oggi abbiamo un buon mix di giovani e campioni esperti”.

Foto: sito ufficiale Milan