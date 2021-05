Pioli: “Ibra non potrà giocarle tutte, serve il quarto attaccante. Donnarumma? Ci siamo sentiti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso dell’intervista rilasciato al quotidiano ‘La Repubblica’, si è soffermato anche sull’attacco rossonero e su Zlatan Ibrahimovic. “Mi dispiace per gli infortuni di Mandzukic, scelto per alternarsi con lui senza che calasse il livello. Zlatan non potrà giocarle tutte. Sa quando forzare: il rapporto è sincero. La Champions è meno pesante dell’Europa League il giovedì. Ma ci vuole il quarto attaccante”.

Poi su Donnarumma: “Professionista esemplare, concentrato sul campo. Poi una trattativa può funzionare oppure no. Ci siamo sentiti e ringraziati a vicenda, è un rapporto sincero. Gli ho fatto gli auguri per l’Europeo”.

FOTO: Twitter Milan