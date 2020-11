Pioli: “Ibra ha ragione, siamo arrivati stanchi. I meriti del Verona ci sono tutti”

Dopo il 2-2 finale contro il Verona, Stefano Pioli ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore del Milan: “Ho sentito Ibra e ha ragione perché giocare così tanto è molto dispendioso. Avversari come Udinese e Verona hanno avuto diversi giorni, noi arriviamo a giocarle dopo mezza rifinitura e le cose sono più complicate. Vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno. Ibra mi ha detto che era dispiaciuto perché era una partita che si poteva vincere. Volevamo vincere subito in campionato, le disattenzioni su palla inattiva cominciano a diventare un po’ pesanti, significa che ci vuole più attenzione ed organizzazione. Su questo ci dobbiamo lavorare meglio. Lille come il Verona? Sono state due partite molto diverse, il Verona oggi ci ha fatto palleggiare molto poco. Venivamo da una sconfitta e siamo andati subito sotto di due gol, abbiamo avuto una reazione forte, siamo una squadra forte, ma in Italia ci sono squadre più forti di noi come Juve, Inter e Napoli. Poi una squadra che crea tutte quelle occasioni ha poco da rimproverarsi. I meriti del Verona ci sono tutti, ma noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare.”

Foto: twitter Milan