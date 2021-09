Pioli: “Ibra ha il fuoco dentro, non invecchia mai”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Lazio. Lo svedese è tornato in campo dopo quattro mesi ed è andato a segno dopo soli 7′: “Zlatan non giocava da quattro mesi, son contento che sia entrato molto bene, che stia bene, che abbia minutaggio utile per le prossime gare. E’ uno che non invecchia mai: al di là dell’evidente talento è la passione, il fuoco dentro che fa la differenza. E quando sei così non senti gli anni che passano”.

Foto: Twitter Milan