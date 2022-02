Pioli: “Ibra e Rebic non ci saranno. Tomori convocato”

Nè Ibrahimovic né Rebic ci saranno, invece Tomori sì, ha lavorato alla grande, ma non credo possa partire titolare. Con la Juve abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell’organizzazione e dell’intensità, ci è mancata efficacia nell’ultima zona di campo. La squadra è attenta e determinata, sa che sarà una partita che pesa tanto, perché è un derby, perché sono le squadre in cima alla classifica. Non snatureremo, comunque, il nostro modo di giocare: serviranno tanto movimento e tanta velocità.”

FOTO: Twitter Milan