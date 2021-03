Pioli: “Ibra è il capobranco. Lo abbiamo visto alla riunione tecnica, i compagni lo hanno salutato con grande affetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky, è intervenuto anche su Zlatan Ibrahimovic e della sua presenza in tribuna a Verona: “È il capobranco, non il dirigente. Sapeva le difficoltà della partita ed era in preventivo che fosse qui oggi. Noi l’abbiamo visto alla riunione tecnica, ha subito chiesto informazioni su come stavamo e l’abbiamo salutato con affetto. Ci ha aiutato e stimolato, come fanno i grandi campioni”.

Foto: sito Milan