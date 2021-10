Pioli: “Ibra e Giroud insieme? Basta parlarne, conta la squadra. Oggi situazione particolare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo del Dall’Ara contro il Bologna per 4-2:

“Ibra e Giroud insieme? È un discorso che non porta a niente, da quando ne parliamo non sono mai stati in condizione. Conta la squadra, oggi è stata una situazione particolare, in superiorità numerica e dovevano assolutamente vincere. Abbiamo provato i due attaccanti e penso che in qualche situazione ci ha condizionati, perché abbiamo buttato palloni in area senza costrutto”.