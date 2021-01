Pioli: “Ibra dispiaciuto per l’espulsione. Non è razzista”

Il Milan prepara la sfida in campionato contro il Bologna. L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli – in conferenza stampa – si è soffermato anche sulla lita tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia: “Certe situazioni possono succedere, ma di certo non è stato un bello spettacolo. Zlatan non è razzista e la sua storia lo certifica, credo sia arrivato il momento di mettere un punto su questa storia. La nostra proprietà è sempre stata in prima linea per combattere ogni tipo di discriminazione. Ibra è molto dispiaciuto per l’espulsione, ma anche tanto carico e determinato per la partita di domani”.

Fonte: Milan Twitter ufficiale