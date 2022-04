Pioli: “Ibra convocato. I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto”

Stefano Pioli si è soffermato in conferenza sulla delicata trasferta del Milan, domani sera in casa della Lazio.

“Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo. Siamo motivati sulla partita di domani, è un momento eccitante. L’esodo di domani a Roma? I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, ci coccolano e ci danno energia.

Il derby? Non conta tanto, conta quello che dobbiamo fare domani sera. Avere Ibra non è una cosa banale, la sua forza di volontà è indomabile. Ha fatto bene sia ieri che oggi l’allenamento, partirà con noi esattamente come Rebic.

Il cambio di proprietà? Non è una domanda da fare a me, non è una situazione che ho sotto controllo. La Lazio ha una squadra dal potenziale offensivo importante, Immobile è la figura importante ma hanno altri giocatori di qualità. Dovremmo fare una prestazione di qualità alta e palleggiare bene.

Gli infortuni? Ormai nulla conta quanto abbiamo fatto fino a un minuto fa. Sarebbe stato giusto giocare le ultime due giornate allo stesso orario, ma è inutile parlare di cose che non posso controllare. Non c’è nessun caso Rebic, Ante soffre di una tendinite cronica che ogni tanto si sveglia. Domani sarà a disposizione”.

Foto: Twitter Milan