Pioli: “I tifosi sono stati sempre vicino a noi nei momenti difficili. Mi sento in debito con loro”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così, in conferenza stampa pre Newcastle, circa la sconfitta nel derby ed il suo momento in rossonero.

Di seguito le sue parole: “Ho passato momenti belli, ma anche difficili. Sento il peso degli insuccessi nel derby e se potessi, cambierei questi risultati. So di allenare una squadra forte e so che avremo la capacità di reagire ad un derby così difficile. Con i tifosi sono in debito, perché lo scorso anno quando abbiamo giocato veramente male ci hanno sempre sostenuto. E sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby in un anno ma faremo di tutto per rendere questa stagione positiva”

Foto: Sito ufficiale Milan