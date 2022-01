Pioli: “I miei ragazzi sono consapevoli delle loro qualità. Formazione? Domani è una possibilità per tutti”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia a Milan TV: “Sono ragazzi consapevoli delle loro qualità. Lavoriamo in un club prestigioso. Ci sono tante aspettative, ma sono quelle che volevamo e che ci servono per crescere ulteriormente, per riempire quell’ultimo step che ci manca tra l’essere competitivi e l’essere vincenti. È un privilegio vivere queste pressioni. Stiamo giocando bene, stiamo facendo meglio dei nostri avversari ed è un buon inizio, ma gennaio sarà ancora molto impegnativo sia per la Coppa Italia che per il campionato. Averlo approcciato bene è un bel segnale, ma dovremo sempre cercare la continuità”. Sulla formazione: “È un’occasione e una possibilità per tutti. Ciò che conta è avere le idee chiare per tutta la partita”. Su Sheva e Tassotti: “L’accoglienza dei nostri tifosi a Marassi è stata super per quello che hanno fatto al Milan da giocatori. Sono due persone molto serie e due grandi allenatori: gli auguro il meglio per la loro carriera”.

FOTO: twitter milan