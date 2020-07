Pioli: “Ho sempre lavorato per ottenere il meglio da me e dalla squadra. Rimaniamo concentrati”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato dopo il rinnovo arrivato con i rossoneri. Ecco le sue parole rilasciate a Milan Tv: “Ho sempre desiderato questo e ho sempre lavorato per cercare di ottenere il meglio da me stesso e dalla squadra, con la speranza di poter continuare a fare un lavoro fatto di qualità e di continuità. C’è grande felicità per questo attestato di stima da parte del club, però al tempo stesso ci dev’essere ancora grande concentrazione. Stiamo facendo bene, ci aspetta una partita importantissima e difficilissima con l’Atalanta. Rimaniamo concentrati. Come ho detto ieri sera, il nostro futuro è adesso. Da queste ultime tre partite possiamo ricavare qualche spunto interessante e una classifica migliore, oltre che delle basi ancor più solide in vista della prossima stagione”.

FOTO: Sito Ufficiale Milan