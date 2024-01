Pioli: “Ho paura che la squadra subisca un po’ questo risultato non così positivo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna: “Bilancio molto amaro, al di là dei rigori sbagliati. Avevamo fatto un gran secondo tempo. Bisogna ripartire con più energia. Non c’è fortuna o sfortuna, non abbiamo vinto a Udine per fortuna. Oggi c’è mancato poco. La sfortuna non esiste. Fosse finita 1-1 ti avrei detto sfortuna, ma siamo andati in vantaggio meritatamente. Abbiamo preso un rigore in superiorità numerica”.

Infine: “Abbiamo avuto 10 occasioni noi e 4 il Bologna. Mentalmente devo lavorare bene io lunedì con la squadra. Ho paura che la squadra subisca un po’ questo risultato non così positivo”.

Foto: Twitter Milan