Pioli: “Ho parlato con Kean, non so se ho inciso sulla sua scelta di restare”

16/07/2025 | 12:17:09

In conferenza stampa il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche del futuro di Kean, che come vi abbiamo anticipato sarà ancora a Firenze: “Con Moise ho parlato in questo periodo ma non so se ho inciso sulla scelta di restare. Lui è molto grato a Firenze. In questi giorni l’ho visto sereno e voglioso di lavorare. È un giocatore molto forte”.

FOTO: X Fiorentina