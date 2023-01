Pioli: “Ho avuto le risposte che cercavo. Soddisfatto dalla prestazione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato a Dazn il successo per 2-1 contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Soddisfatto della prestazione, dovevamo segnare qualche gol in più per soffrire un po’ meno ma ripartire con una vittoria ci può aiutare perché ci aspettano delle settimane impegnative. Ho avuto le risposte che cercavo e in realtà mi aspettavo perché conosco questa squadra”.

Sulla difesa a 3: “In fase di possesso palla ci siamo messi con la difesa a tre, non conoscevamo bene l’aspetto difensivo della Salernitana. La squadra è stata brava a leggere gli spazi, trovandoli bene e a creare tanto. Abbiamo sofferto nel finale ma ripartire con una vittoria era il nostro obiettivo in vista della sfida stimolante con la Roma”.

Foto: twitter Milan