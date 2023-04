Pioli: “Giroud ci sarà, doveva solo riposare. Con la Roma vale tanto”

Il tecnico del Milan ha presentato la sfida contro la Roma annunciando la presenza di Giroud: “Bisogna dare continuità alle nostre prestazioni, facendo in modo che la prossima partita sia quella più importante. Ed è così: la gara di domani vale doppio e bisogna affrontarla con lo spirito e la convinzioni adatti. Domani vale tanto. Dopo domani mancheranno 6 partite, di cui 3 scontri diretti. più punti facciamo, più possibilità abbiamo di entrare nei primi 4 posti che è il nostro grande obiettivo”.

Su Giroud: “Sta bene, ha avuto necessità di riposare e ora è pronto per giocare”.

Su Mourinho: “È un grande allenatore: ha creato mentalità e intensità di gioco di alti livelli. L’ambiente è importante anche dal punto di vista del pubblico. Ognuno si comporta per quello che è e per quello in cui crede. Noi pensiamo a fare quello che sappiamo”.

Foto: sito ufficiale Milan