Pioli-Fonseca: una staffetta che non soddisfa i tifosi del Milan

Di solito sceglie la società, certo. Ma gli umori dei tifosi contano, ci mancherebbe, e nel caso del Milan hanno fatto in modo che saltasse l’operazione Lopetegui. Adesso siamo molto vicini alla svolta Paulo Fonseca per un prevedibile biennale con opzione: il nome che ha sempre resistito anche quando Jorge Mendes ha proposto senza successo Conceicao e che poi ha guadagnato posizioni rinsaldando – come raccontato – la pole negli ultimi giorni. Stefano Pioli guiderà il Milan, questa sera contro la Salernitana, per la sua ultima partita sulla panchina rossonera. Nessuno può discutere il suo ciclo in rossonero, anche se nell’ultimo anno e mezzo ci sono stati tanti momenti non proprio positivi. E probabilmente resta l’amarezza per questo motivo. Pioli ha un contratto in scadenza a giugno 2025, magari presto tornerà a lavorare, fosse dipeso da lui sarebbe rimasto rossonero per tanti e tanti anni ancora. La staffetta in casa Milan è pronta, da Pioli a Fonseca, ma non possiamo dire che soddisfi i tifosi rossoneri. Anzi…

Foto: Twitter Roma