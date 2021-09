Pioli: “Facile andare d’accordo con Ibra. Questo Milan è il più forte mai allenato”

Stefano Pioli, ospite in Piazza del Battistero a Biella durante l’evento “Campioni sotto le stelle”, si è soffermato sul presente in rossonero: “Il Milan di oggi, quello che sto allenando ora, è il più forte mai allenato. I giocatori sono cresciuti e ne sono consapevoli. Da un punto di vista individuale sono più forti”.

Sulla corsa scudetto: “In Italia sono tutte forti. Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Le coppe porteranno via qualcosa a livello di energie, ma dobbiamo pensare di poter vincere ogni partita. Poi vediamo dove riusciamo ad arrivare”.

Pioli sul rapporto con Ibra: “Con lui è facile andare d’accordo – ammette l’allenatore -, siamo due persone dirette. Ci diciamo in faccia quello che pensiamo, e come primo obiettivo abbiamo il bene comune della squadra. Quando si parte da una base così le cose vanno bene. Non temo confronti, discussioni o altro. Inoltre, anche se non lo ammetterà mai, è il primo a mettersi davanti a tutti e a prendersi le sue responsabilità. In più è simpatico, intelligente, ci ha fatto crescere. Darà ancora molto per il Milan”.

Foto: Twitter Milan