Pioli: “Facendo così aiuteremo i calciatori a simulare. Ci hanno sempre detto che il VAR interviene in caso di chiaro errore dell’arbitro”

19/10/2025 | 23:25:06

Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina, partendo dall’episodio del rigore per i rossoneri: “Così gli arbitri invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi a terra e mettere le mani in faccia. Noi abbiamo gestito bene, il Milan ha tirato in porta una volta. Se mi dite che abbiamo perso la partita perché nella situazione del rigore potevamo essere più attenti, ma non per altre cose. La prestazione la squadra l’ha fatta in tutto e per tutto contro il Milan che oggi è primo in classifica e noi siamo ultimi. Poi le colpe ci sono, le responsabilità ci sono e sono mie e dei giocatori, non del club. Però se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti. E non ci sono neanche problemi negli spogliatoi, i risultati ci stanno andando contro e basta. Sto sentendo tante cose. La Fiorentina ha scommesso molto su di me. Purtroppo non riusciamo a ottenere i risultati, sono sicuro della gestione, ma i risultati dicono il contrario. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi”.

Foto: Instagram Pioli