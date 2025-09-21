Pioli: “Fabregas? C’è stima reciproca. Abbiamo le qualità per vincere la partita”

21/09/2025 | 18:02:23

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto pochi minuti prima del fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Como ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

“Il rapporto con Fabregas? C’è stima reciproca, ma abbiamo preparato la partita per vincerla. Abbiamo le qualità per farlo e metteremo tutto sul campo. Il lavoro con i miei nuovi giocatori? Ci vuole del tempo: il club e i tifosi vogliono vederci vincere, ed io ho le idee chiare. Ci ho messo sempre un po’ di tempo per trovare la giusta quadra, ma ho sempre molta fiducia nel futuro. Lavoriamo affinché sia la nostra miglior stagione.”

Foto: Instagram Pioli