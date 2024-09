Pioli, esordio vincente in Arabia. L’Al Nassr batte 3-0 l’Al Ettifaq. CR7 a segno

Esordio perfetto per Stefano Pioli in Arabia, sulla panchina dell’Al Nassr. Un bel 3-0 rifilato da Cristiano Ronaldo (in gol) e compagni che vincono sull’ Al Ettifaq nel match valido il quarto turno di Saudi Pro League 2024-25. Un successo che permette alla squadra di Pioli di rosicchiare punti alla capolista Al Hilal.

Foto: twitter Al Nassr