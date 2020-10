Pioli: “E’ stata una buona prestazione, ho la fortuna di avere tanti titolari”

Dopo il 3-0 rifilato allo Sparta Praga, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le parole: “Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, cioè controllare la gara e capire il loro atteggiamento. Nel complesso è stata una buona prestazione. Sono soddisfatto di tutta la squadra, nessuno per me è un’alternativa ad altri, ho la fortuna allenare tanti titolari. Più andiamo avanti e più saranno difficili per me le scelte: ma va benissimo così, vuol dire che il nostro percorso è in crescita. Giocare così spesso brucia energie mentali e fisiche, si deve sempre essere al massimo, questo è decisamente importante. Adesso abbiamo poco tempo per recuperare, ci aspettare gara dura contro un avversario che sta raccogliendo poco ma è tosto: l’Udinese. L’anno scorso ci mise in difficoltà a San Siro.”

Poi il tecnico ha anche parlato ai microfoni di Sky Sport: “Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare qualcosa meglio in fase di costruzione. Stasera siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli altri ci hanno concesso. I ragazzi lavorano con grande disponibilità, compattezza, unione. Ibra? La staffetta con Leao era già annunciata, dobbiamo dosare le energie. Tonali? Secondo me ha fatto anche due passi in avanti. Normale che abbia avuto delle difficoltà iniziali. Il futuro non si può prevedere, adesso siamo concentrati sul presente.”

Foto: twitter Milan