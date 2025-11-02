Pioli e quel famoso “io non mi dimetto”: ma ora la Fiorentina non può più aspettare

02/11/2025 | 18:07:44

A precisa domanda dopo la sconfitta in casa dell’Inter, storia di mercoledì scorso, Stefano Pioli aveva risposto molto chiaramente che non avrebbe avuto alcuna intenzione di dimettersi se la situazione fosse precipitata. Come se non fossimo già dentro un frullatore. Nessuno poteva immaginare una sconfitta contro il Lecce, ma adesso il bilancio è tremendo: sei sconfitte e quattro pareggi, un’agonia calcistica. Appurato, una volta per tutte, che – alla luce di questi risultati – le colpe non possono essere dei tifosi e della pressione (qualche settimana fa abbiamo ascoltato anche questa, banalità con pochi precedenti), adesso bisogna arrivare a una soluzione, soprattutto se Pioli dovesse mantenere la sua posizione e non si dimettesse. Magari attraverso un accordo di risoluzione, tenendo conto che parliamo di oltre 3 milioni netti a stagione per un impegno triennale. Una cosa è sicura: la Fiorentina non può più permettersi di aspettare.

Foto: Instagram Pioli.

