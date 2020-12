Pioli: “È la passione che mettiamo a fare la differenza. Questa voglia di vincere ci sta dando grandi vantaggi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossonero: “Partita complicata e importante contro una squadra forte, serviva un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra. L’assenza di Ibra? Un campione come lui manca, ma stiamo sfruttando bene le caratteristiche di tutti gli altri. La Lazio ha preso controllo del campo per colpa mia, ho chiesto a Saelemaekers di abbassarsi e dare una mano. Anche nelle difficoltà abbiamo avuto occasioni, spirito e voglia di vincere: ci sta dando grandi vantaggi. È la passione che ci mettiamo a fare la differenza, abbiamo il fuoco dentro. Il merito maggiore dei nostri risultati è del club, la proprietà ci fa stare tranquilli e l’area tecnica mi ha messo a disposizione ragazzi forti. Abbiamo alzato il livello ma non siamo ancora perfetti. Mi auguro di avere presto tutti a disposizione. Mercato? Se ci saranno le occasioni proveremo a migliorare l’organico“.

Foto: sito ufficiale Milan