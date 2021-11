Pioli: “E’ la nostra ultima occasione per rimanere in Champions. Siamo pronti e competitivi in tutto”

Nella conferenza stampa prima della partita contro l’Atletico Madrid, Stefano Pioli ha analizzato la sfida di domani: “Stamattina abbiamo fatto il video come al solito, analizzando le caratteristiche individuali e collettive dei nostri rivali. Il mio compito nel dare stimoli alla squadra per domani è abbastanza semplice: è l’ultima occasione forse per restare in Champions. Siamo costruiti per essere competitivi in entrambe le competizioni“.

Sull’Atletico: “La loro grande qualità è quella di restare in partita fino alla fine. Credo che sia tra le migliori in Europa a recuperare nei finali. Dobbiamo tenere le antenne dritte per tutta la partita. Le partite non finiscono mai: dobbiamo giocare per crederci sempre fino al 95esimo. L’Atletico ha tanti giocatori di qualità e una compattezza di squadra importante. Sappiamo che dovremo essere molto attenti e con qualità. Chiunque scenderà in campo tra loro sarà una formazione assolutamente competitiva. In parità numerica all’andata ce la stavamo giocando e così vogliamo fare domani“.

Foto: Twitter Milan