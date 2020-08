Pioli: “E’ importante creare una mentalità. Ibra è un campione in tutto”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria di ieri per 3 a 0 sul Cagliari ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Ibra? Non ditegli che è il più vecchio ad aver segnato 10 gol in Serie A. Lui è un campione in tutto quello che fa, ci ha dato un contributo importantissimo e i nostri miglioramenti sono andati di pari passo. Possiamo migliorare su tante cose, dobbiamo consolidare quello di buono fatto quest’anno ma dobbiamo già pensare a migliorare.I ragazzi sono stati eccezionali, un girone di ritorno fantastico con ottime prestazioni. Al di là dei risultati positivi è stato importare creare una mentalità.”

