Pioli e Conte: da Grosseto-Bari in Serie B al derby scudetto

Da Grosseto-Bari di Serie B del 2008 al derby scudetto. Diversi come carattere e modo di vedere il calcio, Stefano Pioli e Antonio Conte però hanno dato il meglio in campo nello stesso decennio e si sono incrociati diverse volte in panchina. Il bilancio pende completamente a favore del tecnico salentino, considerando anche la differenza delle rose guidate dai tecnici fino ad oggi. Uno da anni a bordo di macchine lussuose e veloci, l’altro invec3e seduto su utilitarie o potenziali bolidi. E infatti quello dell’andata non a caso si è rivelata la prima vittoria di Stefano Pioli contro Conte. La prima sfida in panchina risale all’8 marzo 2008, in un Grosseto-Bari in cui i toscani di Pioli vanno due volte in vantaggio con Lazzari e Danilevicius ma i pugliesi attraverso il mordente del loro allenatore, rimontano con una doppietta di Cavalli. Pioli poi passerà al Piacenza, Conte guiderà alla promozione il Bari di Barreto e Caputo vincendo 1-0 l’andata (Kamatà) e pareggiando ancora 2-2 il ritorno a Piacenza, con un’altra rimonta firmata Galasso. Dopo esperienze molto diverse tra loro, i due si ritrovano quasi un decennio più avanti sulle panchine milanesi. Questa volta, quello di domani, sarà l’incrocio più importante.

